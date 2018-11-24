Меркель рассказала, когда Украина вступит в ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) во время визита в Киев, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко.

Как отмечается, это произойдет примерно через пять-шесть лет. Именно столько времени нужно Украине, чтобы стать действительным членом ЕС.

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Кононенко сообщил, что такое заявление настраивает его на оптимистический лад. Он сделал акцент на том, что срок вступления Украины в ЕС прозвучал впервые от очень весомого европейского политика.

«Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня», — заключил Кононенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией.