В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

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Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы продлится еще полгода. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, комитету потребуется около шести месяцев для составления итогового доклада.

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Он также добавил, что комитет не намерен проводить ряд открытых слушаний по данному делу.

Бэрр подчеркнул, что сенаторы смогут приступить к подготовке доклада по «российскому делу» после окончания процесса сбора информации.

Ранее СМИ сообщили, что юристы президента США отменили запланированный допрос американского лидера Дональда Трампа по «российскому делу».