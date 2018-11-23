Порошенко высказался о визите Путина в Крым

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Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на визит главы российского государства Владимира Путина в Крым, где прошло заседание президиума Госсовета. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Такое заявление украинский президент сделал во время брифинга со своим словацким коллегой Андреем Киской. По словам Порошенко, приезд Путина в Крым является «грубым нарушением международного права».

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Также в ходе своего выступления Порошенко подчеркнул, что после визита президента России «Крым русским не станет».

Ранее в Кремле отреагировали на протест МИД Украины в связи с поездкой Путина в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.