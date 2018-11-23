Порошенко уволил главу Луганской областной администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Гарбуза с должности главы Луганской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации», — говорится в тексте указа.

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Также отмечается, что Гарбуз уволился по собственному желанию.

Гарбуз возглавлял Луганскую областную государственную администрацию с апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Украины.