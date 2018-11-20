Путина пригласили в Ирак

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в ходе встречи со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа России Михаилом Богдановым приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ирак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Абдель Махди.

«Господин Богданов передал приглашение от президента Путина председателю совета министров Аделю Абдель Махди посетить Россию, а господин Махди в свою очередь передал Путину приглашение посетить Ирак», — сообщила пресс-служба премьера.

В прошлом году глава МИД Ирака Ибрагим Аль-Джаафари пригласил в Ирак Лаврова и Путина.