Белый дом вернул аккредитацию накричавшему на Трампа журналисту CNN

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Белый дом восстановил аккредитацию журналисту Джиму Акосте, который лишился ее после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо Белого дома, адресованное репортеру.

В письме говорится, что допуск Акосты восстановлен. Составители письма подчеркнули, что журналисту следует придерживаться новых правил, которые составила администрация президента. В противном случае, говорится в письме, чиновниками будут «приняты меры».

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Отмечается, что одним из новых правил стало «право одного вопроса», который могут задавать журналисты на брифингах Трампа.

«Президент [Трамп] знает об этом решении [восстановлении аккредитации] и согласен с ним», — заключили составители письма.

Ранее сообщалось, что телекомпания CNN запросила экстренное слушание из-за намерения лишить аккредитации Акосту.