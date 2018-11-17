Трамп отреагировал на решение суда по иску CNN

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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен снова закрыть доступ журналисту CNN Джиму Акосте, если тот поведет себя неподобающим образом. Об этом сообщает Deadline.

Он подчеркнул, что не видит чего-то серьезного в том, что суд обязал Белый дом восстановить аккредитацию Акосты.

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По данным издания, Трамп поклялся «выкинуть его» или «остановить пресс-конференцию», если он снова поведет себя ненадлежащим образом.

Президент США подчеркнул, что никто не может продолжать задавать свои вопросы, так как другие репортеры тоже должны иметь возможность что-то спросить.

«Знаете, я скажу так. Никто не верит в Первую поправку так же сильно, как я (Первая поправка к Конституции США запрещает издавать законы, ограничивающие в том числе свободу слова и печати — «Газета.Ru»). И я думаю, что если кто-то будет выходить за рамки дозволенного, я просто уйду. Я скажу: большое спасибо всем, что пришли, я ухожу», — отметил он.

Ранее Трамп оценил «поведение» журналиста CNN.