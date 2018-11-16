Белый дом отреагировал на решение суда по делу журналиста CNN
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала решение федерального окружного суда Вашингтона по делу корреспондента CNN Джима Акосты. Об этом сообщает The Hill.
По ее словам, Белый дом временно восстановит допуск Акосты на мероприятия для прессы.
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Она также добавила, что администрация США намерена работать над совершенствованием правил проведения пресс-конференций.
Ранее сообщалось, что суд предписал Белому дому восстановить пропуск корреспондента CNN.