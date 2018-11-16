Скандальные выборы во Флориде начали пересчитывать вручную

<img src="//img.gazeta.ru/files3/291/12049291/upload-RTS24QNT-pic905-895x505-48720.jpg">

Выборы сенатора от штата Флорида начали пересчитывать вручную после того, как был осуществлен машинный пересчет. Об этом сообщается на сайте выборов.

Отмечается, что ручной пересчет начнется на участках по всему штату. Результаты выборов должны быть объявлены к полудню 18 ноября, говорится в приказе.

Реклама

Согласно имеющимся результатам, победителем выборов является республиканец Рик Скотт, однако демократ Билл Нельсон отстал от него на 12,5 тыс. голосов, что составляет около 0,15% от числа всех проголосовавших. После того как были обнародованы эти итоги, власти штата приняли решение о машинном пересчете голосов и обещали, что результаты появятся к четвергу, 15 ноября.

На сенатские выборы во Флориде обратили внимание СМИ, когда президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что в медленном подсчете можно обвинить российского лидера Владимира Путина. Позднее американский президент неоднократно говорил, что выборы в регионе были сфальсифицированы.