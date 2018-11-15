Politico: Трамп стремится нанести удар по СМИ в судебной схватке с CNN

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Радикальный иск CNN к президенту США Донаду Трампу может оказать огромное влияние на доступ средств массовой информации к правительственным чиновникам, если он будет поддержан в суде, пишет Politico.

Как отмечает издание, первые слушания по иску CNN, на которых адвокаты администрации США утверждали, что президент может запретить «всем журналистам«допуск к Белому дому по любой причине, которую он считает нужным, показали, что Трамп стремится нанести масштабный удар по СМИ.

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CNN утверждает в своем иске, что Белый дом нарушил первую поправку, лишив аккредитации корреспондента телеканала Джима Акосту из-за перепалки с Трампом во время пресс-конференции на прошлой неделе.

«Если президент хочет лишить доступа к Белому дому всех корреспондентов, он имеет для этого полномочия. Здесь не действует право первой поправки», — сказал заместитель помощника генерального прокурора Джеймс Бернем во время слушаний в окружном суде США по округу Колумбия.

Отмечается, что решение о временном восстановлении аккредитации Акосты судья отложил до четверга. Аргументы адвокатов администрации на первых слушаниях сигнализируют о серьезной эскалации борьбы Трампа против СМИ. Издание напоминает, что более десятка новостных организаций, включая Politico, выразили солидарность CNN в данном инциденте.

Трамп долгое время говорил о несправедливом освещении в прессе действий его администрации, а CNN был его главной мишенью. Еще до того, как он вступил в должность, Трамп уже обращался на одной из пресс-конференций к Акосте с обвинениями в fake news, а также отказался отвечать на его вопросы, говорится в материале.