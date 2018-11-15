Fox News поддержал иск CNN против Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12055075/RTS25HKA-pic905-895x505-20689.jpg">

Руководство телеканала Fox News поддержало иск CNN против администрации президента США Дональда Трампа из-за отзыва аккредитации у корреспондента Джима Акосты, передает Axios.

«Fox News поддерживает попытку CNN восстановить аккредитацию своего корреспондента в Белом доме. Мы намереваемся подать наше заключение в окружной суд. Пропуск спецслужб для работающих в Белом доме журналистов не должен становиться оружием», — заявили представители компании.

Реклама

В заявлении также говорится, что телеканал не поддерживает вражеский тон как главы государства, так и критикующих его СМИ, однако выступает в поддержку свободной прессы.

Ранее сообщалось, что Трамп разуверился в победе над CNN и объяснил поражение республиканцев на выборах.