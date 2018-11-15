МИД Германии потребовал от Украины закрыть сайт «Миротворец»

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Министерство иностранных дел Германии осудило включение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу данных украинского сайта «Миротворец» и потребовало от властей Украины добиться закрытия интернет-ресурса. Об этом сообщает Die Zeit.

Пресс-секретарь немецкого МИДа подчеркнул, что ФРГ «четко продемонстрировала» свою отношение к данному порталу в прошлом.

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«Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», — приводит издание слова официального представителя внешнеполитического ведомства.

В издании добавили, что на прошлую просьбу Германии закрыть «Миротворца» украинские власти ответили, что сервер с сайтом якобы находится за пределами Украины.

Герхард Шредер попал в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Ранее сообщалось, что сооснователь группы Pink Floyd включен в украинскую базу данных «Миротворец».