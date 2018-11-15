Трамп разуверился в победе над CNN и объяснил поражение республиканцев на выборах

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Президент США Дональд Трамп не стал выражать уверенность в том, что Белому дому удастся отстоять в суде иск со стороны телеканала CNN. Об этом сообщает издание The Daily Caller.

Ранее стало известно, что CNN подал иск на Трампа. Телеканал принял такое решение поле того, как их корреспондента Джима Акосту лишили аккредитации в Белом доме из-за перепалки с Трампом на пресс-конференции. Позднее стало известно, что администрация Белого дома пошла в Федеральный суд, чтобы отстоять это решение.

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Когда Трампа спросили, одержит ли Белый дом победу в этом споре, он ответил, что «не знает».

«Посмотрим, что решит суд», — добавил Трамп.

Американский президент также отметил, что журналист на пресс-конференции «кричал» и не хотел «сидеть».

Помимо этого Трамп предположил, что республиканцы не одержали победу на выборы в палату представителей из-за «незаконных голосов». По его словам, по некоторым избирательным участкам одни и те же люди «ходили по кругу» и неоднократно голосовали. Президент заключил, что законы США в области выборов в данный момент «слишком размытые».