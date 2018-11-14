Белый дом отреагировал на иск CNN

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Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Федеральный суд, чтобы отстоять правомерность лишения аккредитации журналиста CNN Джима Акосты, передает NBC News.

Как отмечается, Белый дом считает действия Трампа законными. Подчеркивается, что он якобы не нарушал первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова и прессы.

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«Президент и Белый дом обладают большой свободой действий в том, что касается регулирования доступа к Белому дому для журналистов (и других представителей общественности), пользуясь которой они могут выбирать, какие корреспонденты могут получать интервью или присутствовать на пресс-конференциях», — говорится в обращении администрации Трампа к суду.

Подчеркивается, что администрация президента намерена добиваться от суда отказа в удовлетворении иска CNN.

Ранее сообщалось, что CNN подал иск против Трампа.