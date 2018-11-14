Глава Чили высказался о роли России на мировой арене

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Президент Чили Себастьян Пиньера высказался о роли России в мировой политике в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, где он провел которую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия — страна, которая играет звездную роль в мировой политике, и мы смогли обсудить важные проблемы», — сказал он.

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Саммит АСЕАН состоялся 14 ноября в Сингапуре.

Отмечается, что в эти дни здесь же проходит Восточноазиатский саммит (ВАС).

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Сингапур.