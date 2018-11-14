WP рассказала, сможет ли СNN выиграть суд против Трампа

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Случай с лишением аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты уже имеет судебный прецедент сорокалетней давности, пишет The Washington Post.

Дело американского журналиста Роберта Шеррилла в 1977 году разбирал Апелляционный суд США в округе Колумбия. Как пишет газета, Белый дом отказал журналисту в выдаче аккредитации в 1966 году на основе заключения секретной службы США. Однако в то время в официальные лица США пытались сделать так, чтобы информация, на которой основано заключение ведомства об отказе не раскрывалась Шерриллу или его работодателю, о чем позже говорилось в судебном заключении округа Колумбия.

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В материале отмечается, что Роберт Шеррилл будучи репортером Miami Herald в 1964 году ударил помощника по работе со СМИ губернатора Флориды.

Тогда суд установил, что отказ Белого дома является достаточно серьезным нарушением свободы прессы, и что для этого мало лишь указа. Для отказа требовалось, по крайней мере, «уведомление о фактических основаниях для отказа» и «окончательное письменное заявление о причинах отказа».

По словам Марка Линча из юридической компании Covington & Burling, такой отказ должен быть основан убедительным интересом государства. В случае с Акостой правительство явно не соответствует этим критериям, заметил эксперт.

Ранее сообщалось, что CNN подал иск к Трампу. Корреспондента CNN Джима Акосту лишили аккредитации в Белом доме из-за перепалки с Трампом на пресс-конференции. Составители искового заявления считают, что представители Белого дома нарушили две поправки конституции США: первую (свобода слова, свобода религии, свобода прессы, свобода собраний, право на подачу петиции) и пятую (гарантии надлежащего уголовного процесса, запрет повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение, право не свидетельствовать против себя, гарантии при реквизициях).