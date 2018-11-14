LA Times: Трамп спрятался в «коконе горечи и обиды» после выборов

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Во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в конгресс США американский президент Дональд Трамп активно посещал штаты и проводил большое количество встреч со сторонниками, однако после результатов выборов 6 ноября его настроение резко изменилось, пишет Los Angeles Times.

Из-за убежденности в том, что демократы, которые взяли контроль над палатой представителей в конгрессе США, начнут расследовать его налоговые декларации и действия, а также из-за возможных новых официальных обвинений со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, Трамп спрятался «в коконе горечи и обиды», пишет издание со ссылкой на нескольких источников в администрации президента.

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По информации LA Times, Трамп сорвался на нескольких помощниках: от младших ассистентов департамента СМИ до старших должностных лиц.

«Он в ярости. Большинство персонала старается избегать его», — сказал один из чиновников администрации.

Американские чиновники на условиях анонимности охарактеризовали состояние Трампа как задумчивого и «пытающегося решить, кого винить», отмечается в материале. По словам одного из источников, из администрации могут уйти одни из самых близких союзников Трампа — глава аппарата Белого дома Джон Келли и глава министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Однако окончательных кадровых решений на данный момент принято не было, пишет газета.

По словам другого источника, который недавно общался с американским президентом, настроение Трампа стало еще хуже после статьи в газете The Wall Street Journal на прошлой неделе, в которой рассказывалось о ведущей роли Трампа в выплатах двум женщинам за их молчание о сексуальных связях с президентом США.