WSJ: владельцы CNN раскритиковали Белый дом за конфликт с журналистом

Рэндалл Стивенсон, глава американской корпорации AT&T, которой принадлежит телеканал CNN, выступил с критикой в адрес администрации Белого дома из-за лишения аккредитации сотрудника телеканала Джима Акосты, передает The Wall Street Journal.

«Если Белый дом хочет отозвать у кого-то аккредитацию СМИ, то для этого есть процесс», — сказал Стивенсон.

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Он подчеркнул, что этот процесс был нарушен в случае с Акостой.

Ранее сообщалось, что ассоциация корреспондентов Белого дома выступила против лишения аккредитации журналиста CNN Джима Акосты и призвала отменить это решение.