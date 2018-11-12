Путин провел совещание с Совбезом после визита в Париж

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в понедельник, 12 ноября, провел совещание с постоянными членами Совбеза России, в ходе которого проинформировал его участников о контактах Путина с коллегами в Париже, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на заседании также обсуждалась предстоящая поездка президента России в Сингапур.

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«Путин информировал участников совещания о некоторых кратких контактах, которые он имел со своими коллегами на полях мероприятий, состоявшихся вчера в Париже», — сообщил Песков.

Он добавил, что на совещании были затронуты текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня.

«И, кроме того, участники также обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к начинающемуся завтра государственному визиту президента России в Сингапур, а также саммитам Россия-АСЕАН и ВАС - Восточноазиатский саммит», — заключил Песков.

Ранее Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына.