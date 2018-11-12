Песков назвал темы переговоров Путина и Нетаньяху в Париже

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали в Париже текущие вопросы двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Путин провел короткие переговоры со многими главами государств, присутствовавшими в Париже на торжественных мероприятиях по случаю 100-летя с окончания Первой мировой войны.

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«Больше 70 глав государств и правительств присутствовали вчера в Париже, со многими из них Путин или со всем кратко, эпизодически переговорил, или минуту или две переговорил. Наверное, около 10-15 минут отдельно Путин говорил с израильским премьером Нетаньяху, текущие вопросы двухсторонних отношений обсуждались, большего сказать не могу», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин кратко переговорил со своим коллегой из США Дональдом Трампом. По словам Пескова, «они сказали, что есть о чем поговорить, что нужно о ДРСМД поговорить, и условились, что будут ориентироваться на Аргентину на G20, также имелись контакты с другими».

Ранее Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына.