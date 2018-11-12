Путин рассказал членам Совбеза о поездке в Париж

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России и проинформировал их о контактах с коллегами в Париже, передает РИА «Новости».

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, также Путин обсудил предстоящую поездку в Сингапур.

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«Путин информировал участников совещания о некоторых кратких контактах, которые он имел со своими коллегами на полях мероприятий, состоявшихся вчера в Париже. И, кроме того, участники также обсудили ряд вопросов в контексте подготовки к начинающемуся завтра государственному визиту президента России в Сингапур, а также саммитам Россия-АСЕАН и ВАС - Восточноазиатский саммит», — сообщил Песков.

Ранее Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не пересекался с украинским президентом Петром Порошенко в Париже.