WP: броманс между Трампом и Макроном завершен

Визит президента США Дональда Трампа во Францию по случаю памятных мероприятий в честь столетия окончания Первой мировой войны стал еще одной неловкой европейской поездкой лидера Соединенных Штатов, который вместо того, чтобы использовать шанс наладить отношения и почтить память жертв, лишь подчеркнул увеличивающийся разрыв между США и их европейскими партнерами, пишет The Washington Post.

Уже до приземления в Париже Трамп акцентировал разногласия, раскритиковав слова президента Франции Эммануэля Макрона о международной безопасности.

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После этого Трамп пропустил запланированное посещение американского кладбища из-за непогоды в Париже, напоминает газета. Из-за этого Трампа раскритиковали американские наблюдатели и комментаторы, которые отметили, что плохая погода не должна была помешать американскому президенту выполнять свой долг.

Кроме того, Трамп, как и президент России Владимир Путин, пропустил церемонию совместного шествия международных лидеров по Елисейским полям к Триумфальной арке, где выступил Макрон. Как отмечает издание, в речи французского лидера было послание, направленное против политики Трампа «Америка прежде всего», говорится в материале.

«Национализм — это предательство по отношению к патриотизму», — сказал Макрон.

Издание отмечает, что если между Трампом и Макроном когда-либо существовал броманс (тесные дружественные отношения двух мужчин — «Газета.Ru»), то он давно в прошлом, несмотря на обмен любезными твитами в выходные.

К убеждениям Макрона в большей степени подходит канцлер Германии Ангела Меркель — возможно, самая важная фигура в Европе, однако находящаяся уже на закате своей карьеры, пишет газета. Бывший советник предвыборной кампании Макрона отметил, что французский лидер «осиротел» из-за ухода Меркель, а также ослаблен внутри страны после падения рейтингов его популярности. Аналитики отмечают, что именно эти разногласия — и его проблемы внутри страны — не дают Макрону стать «мировым лидером».