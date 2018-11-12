Стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России»

Секретарь общественной палаты Валерий Фадеев и Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представили финальный список имен – претендентов для финального голосования общенационального конкурса «Великие имена России», которое продлится до 30 ноября 2018 года.

Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведенных ВЦИОМ в регионах проекта, и утверждены Экспертным советом конкурса «Великие имена России».

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Представляя результаты соцопросов, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что в исследовании, которое проводилось в формате телефонного интервью, приняло участие около 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта было опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, мужчин и женщин, представителей различных социальных групп, жителей городов и сельской местности. Респондентам было предложено выбрать три имени из списков, ранее сформированным общественными палатами субъектов РФ и пользователями интернета.

По словам руководителя ВЦИОМ, опрос вызвал интерес у респондентов, они с готовностью принимали в нем участие, было зафиксировано минимальное количество отказов. Почти половина опрошенных воспользовались своим правом по максимуму и выбрали три имени, остальные предпочли два или одно.

По результатам опроса выявлены явные лидеры - Дмитрий Менделеев, Андрей Туполев, Георгий Жуков, которые вошли в финальные списки более чем в двух регионах. В целом на этапе фиксации результатов социологии выявлена конкуренция регионов за 20 имен.

В утвержденный финальный список конкурса вошли 123 кандидата разных исторических эпох и рода деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства (33), полководцы и герои войны (23), люди неба (19). Представлены также выдающиеся политики, ученые, первооткрыватели.

«Разнообразие имен свидетельствует о том, что россияне знают и любят историю своей страны, родного края, — отметил Фадеев. — В целом это показатель интеллектуального уровня нации. Если какое либо из этих имен окажется победителем в нескольких регионах, оно будет присвоено аэропорту, где за него будет отдано больше голосов в процентном соотношении. Мы приняли такое решение, так как присвоение одного имени разным аэропортам недопустимо. Для остальных аэропортов может быть рассмотрен вариант проведения второго тура финального голосования с участием оставшихся кандидатов».

С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта с ежедневным обновлением в 12 часов дня. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.