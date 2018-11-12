Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

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И.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин лидирует на местных выборах с 60,9% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК ДНР Ольгу Позднякову.

В настоящий момент было обработано 97,52% протоколов. По закону республики, избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, порога по явке на выборах главы ДНР нет.

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«Голоса избирателей за кандидатов на должность главы ДНР распределяются следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич — 7,8%, Медведев Владимир Анатольевич — 6,4%, Пушилин Денис Владимирович — 60,9%, Храменков Роман Александрович — 14,1%, Шишкина Елена Николаевна — 9,2%», — заявила Позднякова.

Ранее сообщалось, что Пушилин набрал более 57% голосов после обработки 27% бюллетеней.