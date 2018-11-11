Сторонник диалога с Россией проиграл выборы в конгресс США

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Конгрессмен-республиканец Дана Рорабакер, который выступает за нормализацию отношений между Россией и США, проиграл на выборах в американскую палату представителей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, демократ Харли Рауде обходит Рорабакера на 8,5 тысяч голосов.

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Как отмечается, подобный разрыв республиканцу не удастся сократить, несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершен.

Ранее сообщалось, что во Флориде кандидат в губернаторы отказался от признания поражения.