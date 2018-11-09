Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь

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Президент России Владимир Путин получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут во время осмотра выставки в Петропавловске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в ходе экскурсии главам государств рассказали о казахском обычае дарить завязанные в узел гвозди «уважаемым людям». После этого рекордсмен книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников в присутствии президентов согнул гвоздь и подарил его Владимиру Путину.

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Также лидерам стран продемонстрировали казахский кнут — камчу, который традиционно использовался на больших собраниях, а также, согласно поверьям, отпугивал злых духов. Сообщается, что образец такого кнута также преподнесли Владимиру Путину после того, как он осторожно спросил: «А это можно взять?».

Ранее в Киргизии вспомнили дорогой подарок Путина и захотели еще один.