Главы ОДКБ приняли решение по поводу следующего генсека организации

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что главы стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение назначить генсеком организации представителя Белоруссии, передает РИА «Новости».

По его словам, выбирали генсекретаря по алфавиту, где за Арменией следует Белоруссия.

Реклама

«Мы сейчас договорились… нужен нормальный действующий генеральный секретарь, следующей белорусской стороны», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что окончательное решение об этом назначении будет принято 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит Организации договора о коллективной безопасности.