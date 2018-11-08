В Госдепе ответили на вопрос о возможном введении антироссийских санкций

Представитель американского Госдепа Роберт Палладино ответил на вопрос о возможном введении антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

По его словам, американская сторона относится к введению санкционных ограничений серьезно.

«Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США», — сказал Палладино.

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Он подчеркнул, что процесс введения санкций занимает время. При этом Соединенные Штаты должны принять верное решение о принятии санкций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает санкции США по «делу Скрипалей» незаконными.