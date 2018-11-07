Инициатор «российского дела» отстранен от контроля за расследованием

Первый заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн был отстранен от руководства инициированного им дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году, передает The New York Post.

Розенштейн был отстранен от руководства расследованием после того, как Джефф Сешнс ушел в отставку с поста генерального прокурора.

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Вместо Розенштейна, контроль за расследованием дела о вмешательстве был поручен и.о. генпрокурора Мэтью Уитакеру.

Ранее в сенате США назвали «российское дело» первостепенным на фоне отставки генпрокурора.