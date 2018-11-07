Попавшие под санкции депутаты Рады переоделись в казаков и написали Путину
Депутаты Верховной рады, попавшие под российские экономические санкции, нарядились в костюмы казаков и написали письмо президенту России Владимиру Путину, передает ФАН.
В акции, пародирующей картину Ильи Репина «Письмо запорожцев турецкому султану», приняли участие депутаты Алексей Гончаренко, Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.
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Отмечается, что большая часть текста состоит из нецензурных выражений и ругательств.
Ранее сообщалось, что еще одна страна предложила ввести санкции против Украины.