Место в сенате от Индианы получил республиканец Браун
В Индиане кандидат от республиканской партии, бизнесмен Майк Браун одержал победу на выборах в сенат США, передает Associated Press.
Сообщается, что ему противостоял действующий сенатор США от штата Индиана Джо Донелли, участвовавший в выборах как кандидат от демократической партии.
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Агентство отмечает, что Брауна активно поддерживал во время предвыборной кампании президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Ранее источник рассказал, с каким настроением команда президента-республиканца Дональда Трампа смотрит выборы.