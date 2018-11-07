Место в сенате от Индианы получил республиканец Браун

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В Индиане кандидат от республиканской партии, бизнесмен Майк Браун одержал победу на выборах в сенат США, передает Associated Press.

Сообщается, что ему противостоял действующий сенатор США от штата Индиана Джо Донелли, участвовавший в выборах как кандидат от демократической партии.

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Агентство отмечает, что Брауна активно поддерживал во время предвыборной кампании президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.

Ранее источник рассказал, с каким настроением команда президента-республиканца Дональда Трампа смотрит выборы.