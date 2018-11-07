В Огайо третий раз подряд выбрали в сенат демократа

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Кандидат от демократической партии в сенат США от штата Огайо Шеррод Браун в третий раз подряд одержал победу на промежуточных выборах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что политик уже более 40 лет представляет интересы Огайо. Впервые он выиграл местные выборы в 1974 году.

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Браун заявил, что его победа является демонстрирует «планы американской нации на 2020-е», передает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что в США закрылись участки для голосования еще в 16 штатах.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.