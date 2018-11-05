МИД: Россия сожалеет, что Запад не поддержал борьбу с терроризмом под эгидой ООН
Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил сожаление, что западные партнеры Москвы не поддержали предложенную президентом России Владимиром Путиным идею об антитеррористическом фронте под эгидой ООН. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.
Лавров напомнил, что Путин предлагал сформировать широкий антитеррористический фронт под эгидой ООН еще в сентябре 2015 года, однако не встретил поддержки со стороны западных коллег.
«Это вызывает сожаление, поскольку террористы угрожают всем членам международного сообщества, и никто не сможет укрыться в «тихой гавани», — заявил Лавров.
Российский министр подчеркнул, что объединение сил для борьбы с терроризмом было бы идеальным решением.
Ранее в МИД России назвали условие отмены санкций против Евросоюза.