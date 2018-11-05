В МИД России рассказали о вредных «дрязгах» в политических элитах США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предвыборные «дрязги» в политических элитах США мешают отношениям России и Соединенных Штатов. Слова министра передает РИА «Новости».

По мнению Лаврова, в данный момент в США проходит «непростой этап внутреннего развития». Также он посчитал, что в «вашингтонских политических разборках» часто используется «российская карта», с помощью которой «искусственно подогреваются» антироссийские настроения.

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«Хочется надеяться, что американские элиты в какой-то момент разберутся между собой и их дрязги перестанут отравлять российско-американские связи», — выразил надежду Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он «не уверен», что в Париже на саммите G20 состоится отдельная встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.