Ливан поблагодарил Россию за помощь в сложные времена
Советник главы правительства Ливана по делам с Россией Жорж Шаабан поблагодарил Москву за помощь в сложные для страны времена, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил на торжественном приеме в честь Дня народного единства в Кремле, где президент России Владимир Путин вручил ему Орден Дружбы.
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«Ливанский народ глубоко благодарен вам за вашу неизменную позицию поддержки Ливана на всех международных уровнях», — сказал Шаабан.
Он добавил, что в Ливане высоко оценивают вклад России в борьбу против терроризма.