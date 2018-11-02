Трамп ответил на вопрос о темах переговоров с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с прессой перед отлетом в город Хантингтон, штат Западная Вирджиния, заявил, что не знает, о чем будет говорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Лидеры России и США встретятся в Париже 11 ноября в Париже на торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

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«Я понятия не имею, что сказать», — признался Трамп.

Как отмечается, в Западной Виргинии американский лидер проведет очередной митинг Make America Great Again в преддверии промежуточных выборов в США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о будущей встрече глав России и США.