Путин сменил посла России в Таиланде

Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Барского от должности российского посла в Таиланде. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, другим указом Путин назначил Евгения Томихина на данный пост.

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По данным РИА «Новости», Томихин исполнял обязанности посла по особым поручениям МИД России и работал в российском посольстве в Пекине.

Кирилл Барский занимал должность посла России в Бангкоке с 25 августа 2014 года.

Ранее сообщалось, что Путин сменил посла России в Сирии.