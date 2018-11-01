США приветствовали итоги саммита России и Турции по Сирии

Заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты приветствуют итоги саммита по Сирии в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в Вашингтоне надеются, что это посодействует созыву конституционного комитета.

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«Что касается результатов саммита, мы приветствуем их, поддерживаем их в том, что касается договоренностей о деконфликтации в Идлибе между Турцией и Россией», — сказал Палладино.

По мнению зампреда, эта встреча может способствовать созыву конституционного комитета до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита в Стамбуле увидел импульс для окончания сирийской трагедии.