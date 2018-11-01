Порошенко: российские санкции коснулись достойных людей

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ответные санкции России и заявил, что они коснулись «достойных людей», передает РИА «Новости».

По его словам, российское решение о санкциях не стало неожиданностью.

«За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, членов украинского правительства», — сказал он.

Порошенко добавил, что на Украине быть в этом списке — как государственная награда.