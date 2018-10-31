МИД Ирана вызвал посла Дании

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Дании в Тегеране из-за заявлений датского руководства о преступной деятельности спецслужб Ирана в стране, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром посол Дании в Тегеране провел встречу с главой первого департамента по делам Северной Европы, в ходе которой послу был заявлен протест относительно поспешной политической реакции некоторых датских политиков и СМИ по поводу задержания человека с норвежско-иранским гражданством по обвинению в подготовке убийства человека в Дании», — заявил официальный представитель ведомства Бахрам Касеми.

Ранее сообщалось, что посол Дании в Тегеране был отозван после шпионского скандала вокруг работы иранских спецслужб на датской территории.