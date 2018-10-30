МИД Дании отозвал посла из Тегерана

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил об отзыве посла страны из Тегерана, передает Reuters.

По его словам, причиной для подобного шага стало нападение, которое готовила иранская разведка на территории страны. Он также пообещал, что Дания будет настаивать на расширении санкций в отношении Ирана.

Отмечается, что речь идет о подготовке убийства лидера датской ветви иранского сепаратистского движения, в которой обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения.