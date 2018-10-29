Финалистов конкурса «Лидеры России» пригласят к участию в съезде ОНФ

Съезд Общероссийского народного фронта пройдет 29 ноября 2018 года в Москве. Основным вопросом на нем станет народный контроль за исполнением «майского суперуказа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Также будут обсуждены принципы ротации в Центральном штабе движения.

Такое решение принято Центральным штабом ОНФ на заседании 29 октября.

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«Глава государства поставил перед страной новые амбициозные задачи. Мы в Народном фронте хорошо пониманием, что без эффективного народного контроля и диалога между властью и обществом их будет сложно воплотить в жизнь. С 2014 года ОНФ контролирует исполнение президентских указов и поручений в каждой территории и доносит свою позицию президенту.

Наши активисты лично убедились в том, что зачастую между красивыми цифрами в отчетах чиновников и реальным положением дел на местах может быть пропасть. Мы давали свои заключения на доклады правительства и сообщали президенту свое мнение о реальном положении дел с исполнением его поручений. Наш опыт общественного контроля оказался эффективным, будем использовать его и в работе с «майским суперуказом» 2018 года», - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Что касается новой работы в рамках «майского суперуказа», то, по словам Тимофеевой, Народный фронт планирует расширить контроль.

ОНФ будет оценивать эффективность нацпроектов с точки зрения улучшения качества жизни людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того - будет ежегодно готовить свои предложения по корректировке нацпроектов, определенных суперуказом, с учетом мнения жителей регионов.

К участию в съезде ОНФ будут приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина.

«Новеллой съезда Народного фронта станет новый формат его основной части – антиконференция на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 нацпроектам «майского суперуказа» президента страны. Формат антиконференции - это живое и свободное общение с модераторами тематических площадок без докладчиков и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ». По итогам антиконференции мы выработаем инструменты и форматы народного контроля за реализацией «майского суперуказа» президента РФ по каждому из 12 направлений. Главная цель всей дальнейшей работы – это реальные позитивные изменения в жизни каждого человека, каждой российской семьи. Об этом говорил и наш лидер на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. ОНФ активизирует народный контроль по всем ключевым направлениям, в первую очередь, в самых проблемных точках реализации «майского суперуказа», - заявил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов.