Путин поздравил Земана с годовщиной независимости Чехии

Президент России Владимир Путин направил чешскому президенту Милошу Земану поздравительную телеграмму в связи с годовщиной образования независимой Чехословакии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

28 октября 1918 года была провозглашена независимость чехословацкого государства от Австро-Венгрии.

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«В этом году вы отмечаете знаменательный юбилей: ровно сто лет назад чешский народ вместе со словацким народом отстоял свое право на государственный суверенитет», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Он также отметил, что в России с уважением относятся к Чехии, а две страны связывают узы культурной и духовной близости.

«Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам», — добавил Путин.

Российский президент пожелал чешскому коллеге здоровья и успехов, а чешским гражданам — благополучия и процветания.