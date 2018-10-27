Путин и Макрон кратко побеседовали перед саммитом в Стамбуле

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон кратко побеседовали перед началом четырехстороннего саммита по Сирии в Турции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что разговор между лидерами стран состоялся по пути на церемонию фотографирования на террасе дворца «Вахдеттин» перед началом встречи лидеров РФ, Турции, Германии и Франции.

Ранее Путин уже провел встречи на полях саммита в Стамбуле с главами Германии и Турции Ангелой Меркель и Реджепом Тайипом Эрдоганом.