В Кремле назвали дату и место встречи Путина и Трампа

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в Париже 11 ноября, передает РИА «Новости».

По его словам, предварительная договоренность о встрече была достигнута в ходе консультаций Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Ушаков добавил, что также обсуждались дальнейшие контакты на высшем уровне.

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«Но первое, что сейчас подтверждено и о чем договорились, — о встрече в Париже 11 ноября», — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что предстоящая встреча будет полноценной и хорошо подготовленной. В ней примут участие не только главы государств, но и «ключевые представители» с американской и российской стороны, отметил Ушаков.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Болтона длилась полтора часа.