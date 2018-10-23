Путин задал Болтону вопрос про орлана и оливки
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном напомнил о надписи на гербе Соединенных Штатов — «единство в многообразии», передает РИА «Новости».
Как отмечается, таким образом Путин призвал страны искать точки соприкосновения, несмотря на различные подходы. Российский президент также напомнил, что на гербе США изображен орлан, держащий 13 стрел и оливковую ветвь с 13 оливками, символизирующую миролюбивую политику.
«Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?», — поинтересовался Путин.
Болтон в свою очередь ответил, что приехал в Россию без оливковой ветви.
«Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — добавил Болтон.
Ранее Болтон рассказал, как американский президент Дональд Трамп относится к предстоящей встрече с Путиным в Париже.