Путин задал Болтону вопрос про орлана и оливки

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном напомнил о надписи на гербе Соединенных Штатов — «единство в многообразии», передает РИА «Новости».

Как отмечается, таким образом Путин призвал страны искать точки соприкосновения, несмотря на различные подходы. Российский президент также напомнил, что на гербе США изображен орлан, держащий 13 стрел и оливковую ветвь с 13 оливками, символизирующую миролюбивую политику.

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«Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?», — поинтересовался Путин.

Болтон в свою очередь ответил, что приехал в Россию без оливковой ветви.

«Если вы помните, оливковая ветвь располагается в правой лапе у орлана, так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — добавил Болтон.

Ранее Болтон рассказал, как американский президент Дональд Трамп относится к предстоящей встрече с Путиным в Париже.