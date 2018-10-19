Bloomberg: Путин на «Валдае» казался расслабленным и неагрессивным к Западу

Во время выступления на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи президент России Владимир Путин был «нетипично расслаблен и не агрессивен», отмечает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что во время своей речи Путин непринужденно шутил и избегал нападок на Запад. Российский лидер предположил, что страна может позволить себе немного времени в том, что касается «горячих тем», таких как ситуация на Украине или введение санкций США, пока события не изменятся в пользу России, говорится в материале.

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Так, например, по словам Путина, отношения с Украиной могут наладиться после выборов в следующем году, а прогресс между Москвой и Вашингтоном может начаться после промежуточных выборов в США в ноябре или после президентских выборов 2020 года.

Bloomberg добавляет, что его выступление на «Валдае» может показаться напускной храбростью или в определенной степени усталостью после продолжительного «застоя» в отношениях с Западом, говорится в материале.