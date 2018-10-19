Путин рассказал о судьбе россиян в случае ядерной войны

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ждет россиян в случае ядерного удара по стране.

По словам президента, превентивный удар со стороны России исключен, и Москва проведет атаку только в случае агрессии.

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«Агрессор должен знать, что мы как мученики попадем в рай, а агрессор просто сдохнет, не успев раскаяться», — пояснил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что агрессору следует помнить о неизбежности возмездия, «что он будет уничтожен».

Ранее Путин ответил на вопрос о страхе.

Президент России Владимир Путин выступил в четверг, 18 октября, на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.