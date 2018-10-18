Путин рассказал анекдот

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с США, рассказал анекдот.

«Такая шутка есть, старая, с бородой. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: я не напрягаюсь», — пошутил Путин.

Он пояснил, что в отношениях с США Россия «никого не напрягает» в международных отношениях.

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«То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем», — сказал Путин.

Ранее Путин отметил, что его смущает новый формат дискуссионного клуба «Валдай», ведь обычно на сцене сидит несколько человек.