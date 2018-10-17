Песков рассказал о рабочей программе Путина после трагедии в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рабочая программа Владимира Путина из-за инцидента в здании политехнического колледжа Керчи не изменится, передает РИА «Новости».

Как отмечается, сначала Песков в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли президент изменить свою рабочую программу, сообщил, что не подтверждает данную информацию.

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«Это неподтвержденная информация», — сказал Песков.

Затем пресс-секретарь российского лидера на тот же вопрос дал отрицательный ответ.

«Нет», — уточнил Песков.

Ранее источник сообщил об отмене переговоров Путина и ас-Сиси в расширенном формате после событий в Керчи.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. СК сообщил о 17 погибших. Также есть данные о 50 пострадавших. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройств

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Керчи.